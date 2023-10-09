شكرا لقرائتكم خبر 20 شركة بريطانية متخصصة في الرياضات الالكترونية تطلع على الفرص الاستثمارية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت وزارة الاستثمار أمس وفدا من 20 شركة تمثل كبريات الشركات البريطانية في قطاع الرياضات الالكترونية، وذلك لمقابلة فريق قطاع الرياضة بالوزارة والجهات الأخرى المتمثلة بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضات الالكترونية وأبرز مستجدات الأعمال والاستثمار في المملكة.

وعقدت ورشة عمل مع الشركات البريطانية والجهات الحكومية والخاصة المعنية، تناولت أبرز المزايا الاستثمارية في المملكة للقطاعات الجديدة والناشئة في القطاع، وتطور بيئة الأعمال في المملكة.

وجرى خلال أعمال الورشة عرض مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الرياضة بشكل عام وقطاع الرياضات الالكترونية بشكل خاص، التي تم تطويرها في وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، كما تم عرض مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالألعاب والرياضات الالكترونية، واستكشاف مسارات استثمارية إضافية بالتعاون مع جهات أخرى، وسبل العمل على جذب واستقطاب فرص جديدة للشراكات الاستثنائية التي تخدم قطاع الرياضة بالمملكة.

يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل الرحلة الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.