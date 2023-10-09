شكرا لقرائتكم خبر عن 16 أكتوبر.. 100 شركة وطنية بمعرض "صنع في السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف الرياض في الفترة من 16 - 19 أكتوبر الحالي النسخة الثانية من معرض "صنع في السعودية" خلال الفترة تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن ابراهيم الخريف.

ويُعد المعرض تجربة استثنائية تستعرض بها الصناعات الوطنية نجاحاتها تحت مظلة واحدة، بما يعزز صورة المنتجات الوطنية ويحقق أحد أهم أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج "صنع في السعودية"، في جعل المنتج الوطني خيارًا مفضلًا محليًا وعالميًا.

وسيتضمن المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة وطنية، تتنوع بين أكثر من 20 قطاع صناعي وخدمي.

كما سيتضمن المعرض ورش عمل لإثراء الصناعات السعودية بعدد من التجارب المميزة، ومؤتمرًا مصاحبًا على مدى 3 أيام، يناقش عددًا من الموضوعات المهمة بمشاركة أبرز المتحدثين المحليين والعالميين.

ويجمع المعرض أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية والتعريف بها أمام زواره، بشكل يسهم في دعم الصناعة الوطنية وإبراز تنوعها وجودتها التنافسية وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

خدمات ومبادرات نوعية

يشارك في المعرض عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وصناع القرار ذوي الاختصاص في قطاع الصناعة والاستثمار والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أبرز رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتخلل المؤتمر إطلاقات استراتيجية لخدمات ومبادرات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج صنع في السعودية، والجهات الممكنة ذات العلاقة في القطاع الصناعي.

ويقدم المعرض فرص للزوار لاكتشاف الممكنات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي، بتخصيص مناطق للتعريف بالخدمات والبرامج المقدمة من القطاع العام كافة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة.