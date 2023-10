شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث دولة عربية تنضم لمنظمة التجارة العالمية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم جزر القمر إحدى الدول العربية الى منظمة التجارة العالمية، حيث تم اختتام مفاوضات الانضمام قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر عقده في أبوظبي في فبراير 2024.

وفي الاجتماع التاسع لفريق العمل المعني بانضمام اتحاد جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية في 5 أكتوبر، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة wto أشار أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى التقدم الكبير الذي أحرزته جزر القمر نحو استكمال مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وأكد وفد جزر القمر the Union of the Comoros التزامه بالتغلب على العقبات النهائية وتوقيع بروتوكول انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)،

ورحبت فرقة العمل، التي ترأسها سفير المغرب عمر زنيبر، بوفد رفيع المستوى برئاسة أحمد علي بازي، وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وكبير مفاوضي منظمة التجارة العالمية ، وضم الوفد كبار المسؤولين في العاصمة الذين يمثلون الجمارك ووزارة الاقتصاد بالإضافة إلى نائب رئيس الجمعية الوطنية، أحمدا باكو، ورئيس الغرفة التجارية، شمس الدين أحمد.

وشدد السفير زنيبر على أنه منذ الاجتماع الأخير لمجموعة العمل، الذي عقد في يناير من هذا العام، خطت جزر القمر خطوات كبيرة نحو سد الثغرات المتبقية في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى "معلم رئيسي" في شهر مايو عندما تم التحقق من مسودة جداول السلع والخدمات لجزر القمر من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين تفاوضوا بشأن اتفاقيات الوصول إلى الأسواق بشكل ثنائي مع جزر القمر.

وقال: "يعد هذا تطورًا مهمًا للغاية حيث أن اثنين من العناصر الرئيسية الثلاثة التي تشكل مشروع حزمة انضمام جزر القمر أصبحا الآن جاهزين للنظر فيه من قبل فرقة العمل".

العنصر الثالث من حزمة الانضمام هو مسودة تقرير فرقة العمل، وهي الوثيقة النهائية التي سيتم إرسالها إلى المجلس العام للموافقة عليها، والتي تغطي التزامات الدولة المتقدمة بشأن فتح أسواقها وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشار السفير زنيبر إلى أن "العمل تقدم في اتجاه إيجابي للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن الواضح أن الوثيقة وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني". وأضاف أن هذا التقدم كان واضحاً في عدد الفقرات غير المعقوفة، التي تشير إلى الالتزامات الثابتة، التي تم تضمينها الآن في مشروع التقرير وفي التقدم المحرز نحو وضع خطط عمل خاصة بقضايا محددة، والتي سيتم دمجها في النسخة النهائية. من التقرير.

وأطلع الوزير بازي الأعضاء على الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي قامت بها بلاده لجعل نظامها الاقتصادي متوافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك في مجالات حقوق النشر والإجراءات الجمركية.

وأعرب الأعضاء عن دعمهم الكامل لمساعدة جزر القمر على الاقتراب من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأثنوا على العمل الذي قامت به السلطات لتحقيق هذا الهدف ، وشدد العديد من الأعضاء على أهمية عمليات الانضمام، مشيرين إلى أن العديد من المتقدمين قد حققوا تقدمًا مشجعًا، وأعربوا عن التزامهم بتقديم المساعدة التقنية، بما في ذلك في مرحلة ما بعد الانضمام.

وأشار نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تشانغ شيانغ تشن إلى أن المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا قد جعلت من أولوياتها وللأمانة تنفيذ انضمام أقل البلدان نمواً بحلول المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وأكد نائب المدير العام تشانغ أن المدير العام أوكونجو إيويالا كان على اتصال منتظم مع رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، لمناقشة الخطوات المتبقية اللازمة لإتمام مفاوضات الانضمام قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن أمانة منظمة التجارة العالمية عززت دورها في تعبئة وتنسيق المساعدة الفنية لجزر القمر، بما في ذلك من خلال تنظيم الاجتماع الثاني لمجموعة التنسيق المعنية بالمساعدة الفنية المتعلقة بالانضمام في أبريل من هذا العام. وستواصل الأمانة العامة أيضًا دعم جزر القمر في إعداد استراتيجية التنفيذ لمرحلة ما بعد الانضمام في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر سيكون منصة مثالية للاحتفال بانضمام جزر القمر، وذكّر الأعضاء بأنه ليس هناك الكثير من الوقت لإنهاء العمل المتبقي، وأنه سيكون من الضروري تسجيل تقدم كبير قبل نهاية أكتوبر.

"لقد حان الوقت لمنظمة التجارة العالمية أن تفتح أبوابها مرة أخرى أمام الدول التي تطالب بالانضمام، وأن تبعث برسالة واضحة إلى العالم بأنها منظمة حيوية وسريعة الاستجابة، وتأخذ في الاعتبار اهتمامات البلدان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأقل نموا. "