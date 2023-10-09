شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 51.2 ساعة أعلى متوسط لساعات العمل سجله العاملين بخدمات الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث وزارة العمل لعام 2022، أن أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية سجله العاملين في خدمات الغذاء والإقامة بواقع 51.2 ساعة أسبوعيا، وفى المركز الثاني جاء العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بعدد 50.4 ساعة أسبوعيا، وفى المقابل سجل أقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية العاملين في نشاط التعليم بعدد 40.5 ساعة اسبوعيا.

ورصد البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية والذي يصل الى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت" بعدد 49.4 ساعة، ثم يليه القطاع العام والأعمال العام بعدد 45.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43 ساعة بالقطاع الحكومي.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2⸓، يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3⸓، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 30.7% .

وكان 43.4 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت النسبة في القطاع الحكومي 97⸓ من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.6⸓، ثم العاملين بالقطاع الخاص "داخل المنشآت" بنسبة 36.4%، وفى المقابل كان العاملين بالقطاع الخاص "خارج المنشآت" هم الأقل نسبة حيث بلغت 11.1⸓ من جملة المشتركين في هذا القطاع.