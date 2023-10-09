شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية تناقش آليات التصدى لتحديات الأمن الغذائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش أعضاء بمنظمة التجارة العالمية wto مجموعة من المواضيع التفاوضية، مؤكدين على ضرورة التصدي لتحديات الأمن الغذائي، كما تبادلوا وجهات النظر حول التوجيهات التي يمكن أن يقدمها كبار المسؤولين عندما يجتمعون في 23-24 أكتوبر في منظمة التجارة العالمية والذي من المتوقع أن يكون حاسمًا في تحديد المسار نحو المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في فبراير 2024.

ولخص رئيس الجلسة السفير ألب أرسلان أكارسوي ، النتائج التي توصل إليها من أكثر من 20 مشاورة مع أعضاء ومجموعات منظمة التجارة العالمية منذ يوليو ، حيث أشار إلى أن جميع الأعضاء تقريباً شددوا على أهمية التوصل إلى نتيجة زراعية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر وحددوا الأمن الغذائي باعتباره أولويتهم الرئيسية، لكنه أقر أيضًا بأن الأعضاء لديهم وجهات نظر مختلفة حول الشكل المحتمل لمثل هذه النتيجة.

وقال إنه بالنسبة للعديد من الأعضاء، فإن خفض الدعم المحلي الذي يشوه التجارة هو أولويتهم وسيساهم في تحقيق نتائج الأمن الغذائي، لكن وجهات النظر اختلفت حول كيفية إحراز تقدم بشأن هذا الموضوع.

وبالنسبة لمجموعة كبيرة من البلدان النامية، فإن حزمة الأمن الغذائي لابد أن تشتمل أيضاً على اتفاق بشأن القواعد الجديدة المطبقة على برامج المخزون العام في البلدان النامية فيما يتصل بالأغذية المشتراة بالسعر المحدد ، ولابد أن تشتمل هذه الاتفاقية أيضاً على التقدم على مسار خفض الدعم المشوه للتجارة للقطن وإنشاء "آلية وقائية خاصة" جديدة من شأنها أن تسمح للبلدان النامية برفع التعريفات بشكل مؤقت في حالة حدوث ارتفاع مفاجئ في أحجام الواردات أو انخفاض الأسعار.

وقال إن مجموعة أخرى من الأعضاء ترى أن الجهود يجب أن تركز على المواضيع التي يمكن من خلالها تصور نتائج ذات آثار فورية على الأمن الغذائي بشكل واقعي، مثل تعزيز الشفافية، ولا سيما قيود التصدير للحد من تقلب الأسعار وشدة ارتفاع الأسعار.

كما أبلغ المسؤولين التجاريين بالتقدم الذي تم إحرازه في المحادثات، وللمساعدة في تحديد سبل المضي قدما، قام بتيسير اجتماع بين المجموعة الأفريقية وكوستاريكا، حيث استكشف هؤلاء الأعضاء مجالات التشابه المحتملة في مواقفهم التفاوضية بشأن تخفيضات الدعم المحلي للقطاع الزراعي (

وأضاف أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة المناقشة وضم المزيد من الأعضاء إلى العملية في الوقت المناسب، لافتا إنه ينوي الآن توسيع نطاق المناقشات لكل عنصر على حدة لتشمل موضوعات تفاوضية أخرى، بناءً على مقترحات أعضاء منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الأغذية التي يتم شراؤها بأسعار محددة كجزء من برامج المخزون العام في البلدان النامية، يمكن توسيع العملية لتشمل موضوعات أخرى، مثل قيود التصدير، والوصول إلى الأسواق، والقطن، وربما منافسة الصادرات، إذا قدم الأعضاء مقترحات تفاوضية جديدة ، وأشار أيضًا إلى أن الارتباط الذي قام به العديد من الأعضاء مع الوصول إلى الأسواق ظل في قلب المناقشات حول آلية الضمانات الخاصة