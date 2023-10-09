شكرا لقرائتكم خبر عن توتر الأوضاع في الشرق الأوسط يقفز بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 2320 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95% إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولار للبرميل، مرتفعًا 3.44 دولار أو 4.16%.

المخاطر الجيوسياسية المتزايدة

وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء: "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ويمكن توقع المزيد من التقلبات".

وقال فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: "لكي يكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف على أسواق النفط، يجب أن يكون هناك انخفاض مستمر في إمدادات النفط أو نقله".