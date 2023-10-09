شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تحديث في أسعار الخضروات اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 حيث سجل البصل في سوق الجملة 15 جنيها، في المقابل بلغ سعر الطماطم 10 إلى 15 جنيها والبطاطس 8.5 إلى 12.5 جنيه والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 10 إلى 17 جنيها والفاصوليا 24 إلى 34 جنيها وفق نشرة أسعار الخضار من سوق العبور.

وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه قال أمس إن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر بدأ ينعكس جزئيا على الأسواق وهناك هدوء في أسعار البصل لتنخفض إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن السوق المصري يشهد اكتفاء ذاتي من البصل لكن الطلب الخارجي المرتفع وتحرك الأسعار خارجياً ، دفع إلي زيادة الكميات المصدرة في عام 2023 مما تسبب في تحريك الأسعار بالسوق المصري الي مستويات تصل 30 جنيها حالياً لكن قرار وقف التصدير سيؤدي إلى ضبط الأسعار ومزيد من الهبوط.