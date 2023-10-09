شكرا لقرائتكم خبر عن استرجاع غازات الشعلة.. أبرز مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى استراتيجية قطاع البترول رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعي من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون وتتضمن تلك الاستراتيجية الآتى:

تحسين كفاءة إستخدام الطاقة

1-تحسين إدارة الأحمال الكهربية والحرارية.

2-تحسين الأداء التشغيلي بأقل استهلاك للطاقة.

3-القضاء على الفاقد والتدوير .

استرجاع غازات الشعلة

1-انضمت مصر إلى مبادرة وقف الحرق الروتيني عام 2017.

2- استغلال تلك الغازات في التشغيل بديلاً للسولار.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

1-توفير الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بمواقع الإنتاج.

2-تشغيل طلمبات آبار الإنتاج باستخدام الخلايا الشمسية.

ونجح قطاع البترول في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات فعلى المستوى الاستراتيجي تم الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022-2035) وجاري الآن تنفيذها، وكذلك إعلان خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان في صناعة البترول والغاز خلال فاعليات يوم خفض الكربون في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP27، وحالياً في المراحل النهائية من إعداد استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول.

وكذلك البدء في إجراءات وخطوات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض الكربون بعد توقيع اتفاقية التطوير المشترك بين شركتي أنربك وسكاتك النرويجية لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر والذى يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعد خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات وسيسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن.