“الجاسر”: التزام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار 5 مليارات من الصكوك الخضراء والمرنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأستاذ محمد سليمان الجاسر، على التزام البنك بالعمل باتفاقية باريس للتعامل مع تحديات المناخ، عبر إصدار نحو 5 مليارات من الصكوك الخضراء والصكوك المرنة.

وقال الجاسر في كلمته خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إننا نولي اهتماما لمساعدة البلدان ماليا عبر العديد من الطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، التزامنا بضمان أن نسبة 35% من إجمالي تمويلاتنا سيذهب لمشاريع المناخ بحلول 2025، وحققنا بالفعل نسبة 32%، ونحن قريبون من تحقيق مستهدفنا وملتزمون بالاستمرار”.

وأوضح أنه على سبيل المثال، البنك يشارك في تمويل مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، عبر إتاحة نحو 344 مليون دولار من تكلفة المشروع.

وأضاف : “نتعاون أيضا مع مؤسسات مالية أخرى مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكل المؤسسات التنموية العربية مثل الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق البحرين وصندوق أبوظبي، حيث تعهدنا جميعا في مؤتمر كوب 27 بإقراض 24 مليار دولار للتعامل مع تحديات المناخ، وبلغت حصة البنك الإسلامي من هذه التعهدات نحو 13 مليار دولار”.