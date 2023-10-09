شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز أكثر من 4 دولارات مع تأثر الأسواق بتوترات الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وارتفع خام برنت 4.18 دولار أو 4.94 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.02 دولار للبرميل مرتفعاً 4.23 دولار أو 5.11 في المئة.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ /آذار، حيث تراجع برنت 11 في المئة وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 في المئة وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء «المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط... ويمكن توقع المزيد من التقلبات».

وقال فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة «لكي يكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف على أسواق النفط، يجب أن يكون هناك انخفاض مستمر في إمدادات النفط أو نقله».