شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الإثنين بارتفاع كبير بعد الهجوم العسكري الكبير والمفاجئ لمقاتلي حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل مما أثار مخاوف كبيرة من اضطراب إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 86 دولار للبرميل، في حين وصل سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى حوالي 89 دولار للبرميل، في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون لاتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إرسال قطع بحرية عسكرية وحاملة طائرات إلى المنطقة لدعم إسرائيل.