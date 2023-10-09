شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «ثمار القابضة» توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد أمس الأحد، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، فيما تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع، إذ بلغت نسبة الحضور 25.63% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

نتائج التصويت

بحسب الشركة تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الكريم النهير عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 29 -05 -2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-05- 2026 خلفا للعضو المستقل السابق محمد السكيت.

وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق طرح حقوق أولوية، إذ كان رأس مال الشركة قبل الزيادة هو 100 مليون ريال، مقسم على 10 ملايين سهم عادي، فيما بلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة 250 مليون ريال، مقسم إلى 25 مليون سهم عادي، فيما بلغت نسبة زيادة رأس المال 150 %.

وكانت طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لـ 150 مليون سهم عادي، فيما كان سبب زيادة رأس المال، دعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.

ووفقا للشركة فإن في حال الموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال)، والموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم)، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات.

وشملت نتائج التصويت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الشركة، والموافقة على تعديل سياسات مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة، والموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة)، والموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الأعضاء)، والموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.