شكرا لقرائتكم خبر عن 118.2 مليون ريال أرباح «إكسترا» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) صافي ربح في الربع الثالث من العام الحالي، يقدر بنحو 118.2 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 25.5%، مقارنة بـ 94.16 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 5.7% عن نفس الربع من العام الماضي نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة وخدمات اكسترا بالإضافة إلى نمو ايرادات قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية.

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نمو الإيرادات

أضافت أن نمو الإيرادات كان له الأثر في زيادة إجمالي الربح للربع الثالث مقابل نفس الربع من العام السابق بنسبة 11%، ليسجل إجمالي الربح 333.1 مليون ريال في مقابل 300.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق، مما أدى إلى نمو صافي ربح الشركة بنسبة 25.5% مقابل نفس الربع من العام السابق، بالرغم من تأثر الشركة سلباً بالزيادة في اسعار الإقراض مقابل نفس الربع من العام الماضي بما يقدر بـ 11.3 مليون ريال.

وأشارت إلى أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 53.4 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي في مقابل 45.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 18.2%.

وأرجعت سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى أن صافي الربح سجل 118.2 مليون ريال في مقابل 61.7 مليون ريال عن الربع السابق، على الرغم من انخفاض مبيعات الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ولكن نتيجة تسجيل خسائر غير متكررة بقيمة 38 مليون ريال خلال الربع السابق والخاصة بوقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية فقد تأثر صافي ربح الربع السابق سلباً مقارنة بالربع الحالي.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى أن صافي الربح بلغ 264.3 مليون ريال في مقابل 318.8 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من ارتفاع إيرادات الفترة الحالية بنسبة 3.4% مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أن صافي الربح تأثر سلباً بالارتفاع في أسعار الإقراض، التي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة خلال الفترة بـ 39.6 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى تسجيل خسائر غير متكررة خلال الفترة بـ 38 مليون ريال نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية.

وبدعم من النمو في إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي و التغير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة، ارتفع إجمالي الربح للفترة الحالية بـ 8.3% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ليسجل 987 مليون ريال في مقابل 911.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية مقابل الفترة المماثلة من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 157.2 مليون ريال عن الفترة الحالية مقابل 144.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 9.1%.