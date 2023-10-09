شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار والين لقلق الأسواق من التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار والين الياباني الملاذان الآمنان، الاثنين، بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأمريكي القوي العملة الأمريكية دفعة أكبر.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليدياً من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع نحو 0.8 في المئة إلى 94.61 ين.

وبالمثل، انخفض اليورو نحو 0.4 في المئة إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وهوى الشيكل الإسرائيلي أكثر من ثلاثة في المئة إلى أدنى مستوى في نحو ثماني سنوات عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل.

وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات نحو 1.7 في المئة إلى 3.9069 للدولار.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الاسترليني للانخفاض 0.31 في المئة إلى 1.2194 دولار. وخسر اليورو 0.32 في المئة ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59 في المئة إلى 0.6347 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 في المئة إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 106.33، مستمداً دعماً إضافياً من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية شهور في سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)