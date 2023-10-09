شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تحصل على شهادة الاعتماد الفضية من «إرث تشيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت رأس الخيمة، حصولها على شهادة الاعتماد الفضية المرموقة ضمن برنامج «الوجهات المستدامة» التابع لمؤسسة «إرث تشيك»، وهو البرنامج الرائد عالمياً في مجال وضع المعايير العلمية وإصدار شهادات الاعتماد للوجهات السياحية.

وتعتبر الإمارة بهذا الإنجاز أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا المستوى من التقدير في مجال الاستدامة.

وتستند عملية الاعتماد إلى معايير «إرث تشيك» العلمية المتعمقة، وتتضمن أيضاً مراقبة دقيقة وقياس الأداء والتدقيق من خلال 10 مؤشرات للاستدامة، تتنوع ما بين استهلاك الطاقة والمياه إلى إدارة النفايات، وتحليل البصمة الكربونية، والمشاركة المجتمعية.

ويكتسب إنجاز رأس الخيمة لاعتماد الاستدامة أهمية كبيرة بالنظر إلى التحديات التي يفرضها المناخ في المنطقة، ما يدعو إلى اتباع نهج أكثر قوة لإدارة استهلاك الطاقة والمياه مقارنة بمعظم الوجهات من أجل الإيفاء بمتطلبات «إرث تشيك» الدقيقة.

وتأتي شهادة الاعتماد الفضية قبل أسابيع على انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل. وستركز أجندة المؤتمر هذا العام على تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030.

وجهة رائدة

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «ساهم الحصول على شهادة الاعتماد الفضية من «إرث تشيك» في تعزيز طموح رأس الخيمة في أن تصبح الوجهة الرائدة في مجال السياحة المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة بحلول 2025. ويعزز هذا الإنجاز الكبير التزامنا بنمو قطاع السياحة المستدامة والمتوازنة والهادفة. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأشكر مجتمعنا السياحي على تفانيهم وعملهم الدؤوب من أجل الحصول على شهادة الاعتماد المرموقة، والتي تؤكد ليس على التزام رأس الخيمة بالسياحة المستدامة فحسب؛ بل وتماشيها أيضاً مع هدفنا الطموح المتمثل في استقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر بحلول عام 2030».

المركز الفضي

من جانبه، قال ستيوارت مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «إرث تشيك»: «حصول رأس الخيمة على المركز الفضي من شأنه أن يدعم ويعزز قطاع السياحة ومشغلي الأعمال على المستوى المحلي. نهنئ رأس الخيمة على اعتمادها ضمن برنامج «الوجهات المستدامة» التابع لمؤسسة «إيرث تشيك»، وكذلك لأنها ضمن برنامج «الوجهات العالمية الرائدة» التابع للمؤسسة».

وأضاف: «توفر التزامات إدارة الوجهات والمبادئ التوجيهية للسياحة المستدامة إطاراً استراتيجياً لدفع وتعزيز العمل عبر المجتمع والقطاع، كما أنها تضع رأس الخيمة كوجهة إقليمية رائدة في مجال السياحة المستدامة. وسيضمن تبنّي مبادئ الاستدامة إمكانية تعزيز وحماية بيئة رأس الخيمة الفريدة وثقافتها الغنية مع استمرار نمو قطاع السياحة. وتتطلع «إيرث تشيك» إلى أن تكون شريكاً فعالاً في هذه الرحلة».

وأطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أيضاً برنامجها الخاص لاعتماد الاستدامة للشركات السياحية، «Responsible RAK». ويشارك في البرنامج أكثر من 20 شركة سياحية اليوم.

ويعتمد برنامج «Responsible RAK» في عمله على علوم وبيانات «إرث تشيك»، بما يضمن قيام الشركات بقياس تأثيرها البيئي واتخاذ إجراءات حقيقية.

الجهات

وحصلت العديد من الشركات السياحية في رأس الخيمة، بما في ذلك الفنادق والمعالم السياحية وشركات تنظيم الرحلات السياحية، على شهادة الاعتماد الفضية من برنامج «Responsible RAK». وتشمل قائمة الشركات: هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وفندق ريتز كارلتون رأس الخيمة شاطئ الحمراء،

ومنتجع ذا كوف روتانا رأس الخيمة، وجيس فلايت، وجيس سليدر، و«1484 باي بورو»، ومعسكر بير جريلز للمستكشفين، مكتب إدارة الترفيه في رأس الخيمة، وشركة «صفا راك السياحية»

ومن المقرر أن يحصل المزيد من الجهات والأطراف المعنية على المرتبة الفضية ضمن برنامج «Responsible RAK» في المستقبل القريب.

وتتعاون الوجهة أيضاً مع عدد من شركات التطوير والتشغيل الرائدة التي تضع الاستدامة في صلب أعمالها. ويعد منتجع «وين جزيرة المرجان» المرتقب من الأمثلة على ذلك، والذي سيتم تطويره بالتعاون مع «مرجان» و«رأس الخيمة للضيافة القابضة»، وفقاً لأعلى المعايير وأفضل ممارسات الاستدامة. وساهمت ممارسات «وين ريزورتس» في التصميم والتطوير المستدام في حصول مبانيها على شهادتي التصنيف البلاتيني LEED و«فور جرين جلوبس» عالمياً.