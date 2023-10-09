شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستورد هواتف ذكية من الهند بـ 3 مليارات درهم في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت الإمارات، ثاني أكبر مشتر للهواتف الذكية من الهند، بعد الولايات المتحدة وتليهما هولندا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وذلك في الفترة من إبريل إلى يوليو من العام الجاري، بحسب بيانات محلية.

وخلال 4 أشهر، في الفترة من إبريل إلى يوليو من السنة المالية الحالية بلغت صادرات الهند من الهواتف الذكية إلى الإمارات نحو 3 مليارات درهم بما يعادل 836.36 مليون دولار، بزيادة قدرها 25.7% على أساس سنوي.

وبرزت الولايات المتحدة كأكبر مستورد للهواتف الذكية المصنوعة في الهند، حيث اشترت ما قيمته 1.67 مليار دولار من هذه الأجهزة في الفترة المذكورة، بزيادة 489.4% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وفي الفترة من إبريل إلى يوليو، صدّرت الهند ما قيمته 4.15 مليار دولار من الهواتف الذكية بشكل إجمالي مما يظهر نمواً بنسبة 99% على أساس سنوي.

وفي السنة المالية المنتهية في 2023 بلغ إجمالي صادرات الهواتف الذكية من الهند 10.9 مليار دولار حيث كانت الإمارات أكبر سوق للهند وبلغت مبيعاتها 2.56 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بمبيعات بلغت 2.15 مليار دولار.

وفي الشهرين الأولين من نفس السنة المالية، أصبحت الولايات المتحدة السوق الأول للهواتف الذكية من الهند.

وتمثل شركة أبل وحدها ما يقرب من نصف صادرات الهند من الهواتف الذكية.

وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من إبريل وتنتهي في 31 مارس.