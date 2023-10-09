الاقتصاد

انخفاضات شبه جماعية للأسهم الخليجية بداية تداولات اليوم

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاضات شبه جماعية للأسهم الخليجية بداية تداولات اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
لليوم الثاني على التوالي، سجلت الأسهم الخليجية تراجعات شبه جماعية تزامناً مع التطورات الجيوسياسة في منطقة الشرق الأوسط، حيث انخفض السوق السعودي 0.2% والسوق الكويتي 0.92% والسوق البحريني 0.17% وسوق مسقط 0.03%، فيما تراجع السوق القطري 0.32%.
وفي الإمارات، حيث الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، سجلت الأسهم تراجعات شبه جماعية في الساعة الأولى من الجلسة مع تراجع مؤشر سوق دبي 2.24% إلى مستوى 4071.3 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 1.3% إلى9629.63 نقطة.
وانخفض في دبي سهم «إعمار العقارية» 4% إلى 7.46 درهم وسهم «دبي المالي» 4.2% إلى 1.57 درهم، و«دبي الإسلامي» 2.24% إلى 5.66 درهم، و«شعاع كابيتال» 9.88% إلى 0.301 درهم وسهم «ديوا» 1.5% عند مستوى 2.52 درهم.
وفي سوق أبوظبي، هبط «ألفا ظبي» 2.87% إلى 19.6 درهم و«ملتيبلاي» 3.84% عند سعر 3.76 درهم، و«الدار» 3.1% إلى 5.63 درهم.
وانخفضت أسهم «أبوظبي الأول» 2% إلى 13.48 درهم و«أبوظبي التجاري» 2.4% إلى 8.55 درهم و«أبوظبي الإسلامي» 3.1% عند 110.98 درهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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