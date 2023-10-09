شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم» تضم 7 شركات ناشئة إلى منظومتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ماجد الفطيم»، أسماء الفائزين في النسخة الثانية من برنامج Launchpad بالتعاون مع «أسترولابز» و«منصة مركز دبي المالي العالمي» و«مايكروسوفت». وفي إطار دعمها لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كأفضل وجهة جاذبة لرواد الأعمال بحلول العام 2031، رحبت ماجد الفطيم بسبع شركات ناشئة من قطاعات تقنيات المناخ، والعلامات التجارية الناشئة محلياً وتقنيات مبيعات التجزئة، للانضمام إلى منظومتها.

الشركات الفائزة

وكانت النسخة الجديدة في البرنامج لعام 2023 قد شهدت إضافة فئة «تقنيات المناخ»، والتي تم اختيارها كأحد مجالات تركيز «ماجد الفطيم» ضمن استراتيجية الشركة للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل. وفاز في هذه الفئة، كل من، شركة SeaB Energy وPartanna. وهي تعمل على معالجة تحديات الاستدامة ومن بينها، إدارة النفايات الغذائية وإزالة الكربون.

وستقوم ماجد الفطيم بمساعدة شركة SeaB Energy، ومقرها المملكة المتحدة، على إثبات حضورها في المنطقة من خلال تجربة تقنية لتحويل النفايات إلى طاقة عبر مجموعة مراكز التسوق التابعة للشركة. وبالمثل، ستعمل Partanna مع شركاء البرنامج لبناء أعمال مستدامة، والاستفادة مما حققته من ريادة، بإنتاج أول مادة خالية من الانبعاثات في العالم وقادرة على إزالة الكربون بشكل طبيعي من الغلاف الجوي.

عروض مبتكرة

وفي فئة العلامات التجارية الناشئة محلياً، تم اختيار أربعة فائزين، هم Co-Chocola وMajama وSaanté وSALAD، وسيتم منحهم إمكانية الوصول إلى مساحات مبيعات التجزئة الرئيسية داخل مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم. وفازت بفئة «تقنيات مبيعات التجزئة»، منصة توصية الأزياء The Floorr والتي تربط العملاء بمصممي الأزياء.

دعم الشركات

ورحّب جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي لدى ماجد الفطيم القابضة، بالمجموعة التالية من الشركات الناشئة التي انضمت إلى منظومة «ماجد الفطيم»، مؤكداً على دعم هذه الشركات ومساعدتها على التوسّع وفتح فرص جديدة لنموها، وقال: «نلتزم في ماجد الفطيم بتسليط الضوء على ألمع المواهب في مجال ريادة الأعمال ورعايتها، وتزويدها بالموارد والدعم المتاح في منظومة أعمالنا، حتى تتمكن من تحقيق النجاح. وبناء على ما أنجزته النسخة الأولى من برنامج Launchpad، أضفنا هذا العام، فئة «تقنيات المناخ»، وتماشياً مع التزامنا بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تعد ركيزة أساسية لاستراتيجية ماجد الفطيم للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل. ومع اقتراب موعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» في وقت لاحق من هذا العام، فإن «ماجد الفطيم» ومن خلال دعمها لهذه الشركات العالمية الناشئة وتحفيز جهودها لتقديم حلولها المبتكرة إلى السوق، تؤكد على التزامها بمواصلة جهودها الرائدة لإحداث التغيير الإيجابي ودعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة».

طفرة

وبدوره قال، رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز: «عملنا بشكل وثيق مع فريق «ماجد الفطيم» منذ إطلاق البرنامج العام الماضي، لمضاعفة الفرص المتاحة للشركات الناشئة الإقليمية والدولية التي تتطلع إلى تسريع دخولها إلى السوق والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهدنا طفرة في مستوى جودة الشركات المشاركة من مختلف المجالات، وخاصة في مجال تقنيات المناخ».

ومن جهته، قال رامي فارس، رئيس منصة «أزور» في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى مايكروسوفت: «المبادرة تعكس التزامنا بتمكين الشركات الناشئة وقيادة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة والعالم، كما تؤكد التزام «ماجد الفطيم» بقيادة قطاع التجزئة من خلال القدرات التقنية الناشئة وتحقيق تطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية حول الاستدامة على مستوى قطاعات الأعمال الرئيسية.