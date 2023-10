شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف الدورة الـ 44 من «الخمسة الكبار» في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

دبي: "الخليج 365"

يعود معرض «الخمسة الكبار» «Big 5 Global»، أكبر معرض متخصص في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

ويهدف الحدث بالتزامن مع فتح باب التسجيل للمشاركين الذين يرغبون في حضور التجمع السنوي الأكبر من نوعه لصناعة البناء والتشييد العالمية، إلى استضافة أكثر من 2200 عارض وأكثر من 68000 مشارك من أكثر من 150 دولة على مدى أربعة أيام من التواصل التجاري والشراكات المثمرة وتبادل المعرفة.

ويعمل معرض «الخمسة الكبار» على توحيد الصناعة بأكملها، حيث يجمع بين المقاولين والمطورين والمهندسين المعماريين والمهندسين والاستشاريين والمبتكرين والموردين لمستشاري البيئة والمجتمع والحوكمة وصناع القرار الدوليين والمحليين، مما يعمل على تمكين تطوير صناعة البناء والتشييد.

مشاريع

تزدهر صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بالتزامن مع الإعلان عن وجود مشاريع نشطة تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار ومشاريع بقيمة 3.8 تريليون دولار تم منحها مؤخراً وفقاً لـ ABiQ، حيث يستقطب العدد المتزايد من المشاريع في المنطقة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ما يجعل معرض «الخمسة الكبار» كمنصة مثالية للعديد من الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في مقابلة صناع القرار.

وتواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات دعم هذا الحدث مع التركيز على أهمية التعاون في مجال الصناعة ومعالجة تأثير ظاهرة تغير المناخ.

جاذبية المنطقة

وقال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة لمعرض Big 5 Global: «استمر معرض «الخمسة الكبار» على مدى 43 عاماً في العمل كدليل حقيقي على جاذبية المنطقة في قطاع البناء والتشييد العالمي، حيث يجمع بين الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة والخبرة التي لا مثيل لها، إذ لا يعزز هذا الحدث تنوع العروض بمشاركة أكثر من 2200 عارض فحسب، بل يعزز أيضًا التعاون الدولي ويعزز الشراكات عبر الحدود حيث يجتمع أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لعرض آخر المنتجات والخدمات تماشياً مع دفع الصناعة نحو مستقبل مستدام».

قطاعات

يرافق معرض «الخمسة الكبار» العديد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات بما في ذلك : معرض (Big 5 Heavy)، ومعرض (Middle East Concrete)، ومعرض (Windows Doors & Facades Event)، ومعرض (Gulf Glass)، ومعرض (HVAC R Expo)، ومعرض (The Big 5 Solar)، ومعرض (Middle East Stone)، ومعرض the Urban Design & Landscape Expo and ومعرض FM Expo.

الأجنحة

يسلط عشرون جناحاً وطنياً الضوء على حلول البناء من ألمانيا وإيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا وقبرص والهند، والنمسا والصين وغيرها.

يجمع الحدث أكثر من 50000 منتج وحلول ويشهد مشاركة مجموعة من العلامات التجارية الجديدة مثل: أريستون من إيطاليا، وهنكل من ألمانيا، وستانلي بلاك آند ديكر وأداة ميلووكي من الولايات المتحدة، كلداري، وجينافكو، ومودسيس، ومابي ومقرها الإمارات، شركة سيمنس (مجموعة GCG) من الكويت، من بين العديد من الشركات الأخرى. وتشمل بعض العلامات التجارية العارضة كلاً من: دوتكو تينانت، وحديد الإمارات، وغروندفوس، وهانيويل، ونافكو، وشوكو، وراك ثيرم، ويو إس جي مي.

خارطة الطريق

وقال الدكتور علي الجاسم: رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: «بينما نجتمع في قمة Big 5 Global Leaders هذا العام، أتذكر أن التزامنا المشترك بالاستدامة يجب أن يتطور بشكل ملموس ابتداءً من التعهدات ومروراً بالإجراءات، كما يجب على الحكومة والقطاع الخاص والعام العمل معاً لرسم خارطة الطريق اللازمة لزيادة النمو بسرعة واعتماد كفاءة الطاقة والرفاهية في بيئتنا المبنية، حيث سنستكشف الأفكار ونناقش طرق دفع مستقبل مستدام لهذه الصناعة من خلال الحوارات والنقاشات في القمة بحضور نخبة من أبرز قادة الفكر الآخرين في الصناعة».