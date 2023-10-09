شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، برمز تداول 2382 وبالرمز الدولي SA55SG6H5716 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وقالت في بيان إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستطبق فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيعاد ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

اكتتاب الأفراد

بدأ اكتتاب الأفراد في 33.87 مليون سهم من أسهم أديس القابضة بسعر 13.50 ريال للسهم ، الذي حدد عن طريق عملية بناء سجل الأوامر، بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.

واستمرت فترة اكتتاب شريحة الأفراد لمدة 3 أيام، انتهت في 28 سبتمبر 2023.

وكشفت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، عن اكتمال فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد بنجاح في طرحها العام الأولي، بنسبة تغطية بلغت 983.83%.

وحصلت شركة أديس القابضة على موافقة هيئة السوق المالية في 21 يونيو الماضي، بعد تقديم طلب لتسجيل رأسمالها، وطرح 338.72 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

وتمت تغطية طرح المؤسسات بـ63 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر 286.9 مليار ريال.