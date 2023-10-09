شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «بنان العقارية» توافق على تعديل 20 مادة من نظام الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة بنان العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تضمنت نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين، والموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال، والموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

نتائج اجتماع الجمعية

بحسب الشركة تضمنت نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكأفاة أعضاء المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر، والموافقة على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية، والموافقة على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات، والموافقة على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالقرارات في الجمعيات، والموافقة على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإتخاذ قرارات الجمعية بالتمرير، والموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات، والموافقة على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية، والموافقة على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية، والموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح، والموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة، والموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسئولية.

وتضمنت نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لنشاط العقارات - نشاط التشييد والبناء - نشاط التطوير العقاري.

وشملت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة نايف الصفيان في عمل منافس لأعمال الشركة.