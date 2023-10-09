شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة السعودية» توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة، عن نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 82.356 %، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية.

وبحسب بيان للشركة على «تداول»، تضمنت: نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية الموافقة على تقسيم أسهم الشركة، إذ بلغت القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل 10 ريالات، فيما جاءت بعد التعديل ريال واحد، بينما بلغ عدد الأسهم قبل التعديل 4 ملايين سهم، فيما أصبح بعد التعديل 40 مليون سهم.

وقالت الشركة: إنه لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

وأضافت أن قرار التقسيم سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

وأشارت إلى أن تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

وتضمنت نتائج الجمعية: تعديل المادة (رقم 7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.