شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع إقبال المستثمرين على التحوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الإثنين إذ أدى اندلاع الاشتباكات في فلسطين المحتلة مطلع الأسبوع إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وحفز الإقبال على الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر.

وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1853.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع. وبالمثل قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2 % إلى 1867.80 دولار.

وينذر العنف المتصاعد بتفجير حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 21.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3 أيضا إلى 888.45 دولار والبلاديوم 0.7 % إلى 1165.75 دولار.

