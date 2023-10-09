شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد وطني» توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وطني للحديد والصلب نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد 1445/03/23 هـ

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكآفات

نتائج الاجتماع

شملت النتائج: الموافقة على تقسيم أسهم الشركة، إذا كانت القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات، فيما أصبحت بعد التعديل ريال واحد، بينما بلغت عدد الأسهم قبل التعديل 18.165 مليون سهم، فيما أصبحت بعد التعديل 181.650 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم، فيما سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيديين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية( إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية . وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءًا من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وتضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، والموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم