شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقطب أكبر تجمع للشركات والمكاتب العائلية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحيى سعيد لوتاه: تحفيز النمو المستقبلي للشركات العائلية

العقارات تتصدر قائمة تخصصات الشركات العائلية المشاركة بالمؤتمر

دبي: ”الخليج 365”

في تكريس لمكانة دبي المتنامية كوجهة للفعاليات العالمية المهمة، أعلنت غرف دبي من خلال مركز دبي للشركات العائلية عن نجاحها في استقطاب أكبر مؤتمرات الشركات العائلية حول العالم إلى دبي، وهو مؤتمر «كامبدن» العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية وذلك بالتعاون مع مجموعة «كامبدن ويلث».

يشارك في المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويقام على مدار خمسة أيام بين 9 -13 أكتوبر الحالي، ممثلو ما يزيد على 300 شركة عائلية خاصة. ويتضمن جلسات حصرية مغلقة لتبادل المعارف والخبرات والنقاشات، واستكشاف أفضل الممارسات في مجال إدارة الشركات العائلية، والحفاظ على الإرث العائلي المؤسسي، ومناقشة أساليب التفكير المستقبلي في بناء العلاقات في الشركات العائلية.

مشاركة

يشهد المنتدى مشاركة شركات عائلية ذات ملاءة مالية عالية، حيث جاء اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث المهم نتيجة عدد من العوامل الأساسية أبرزها موقع الإمارة الاستراتيجي كمركز للأعمال العالمية، وسمعتها المتميزة كبيئة حاضنة للاقتصادات الخضراء والرقمية الجديدة، فضلاً عن مكانتها كبوابة إلى الاقتصادات الإفريقية الصاعدة.

ويستقطب المؤتمر الذي انطلقت فعالياته، الاثنين، مشاركين من كافة أنحاء العالم، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على حوالي 18% من إجمالي المشاركين، و22% من أمريكا الشمالية، و26% من أوروبا و16% من الهند و15% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ و3% من كندا.

ويمثل المشاركون قطاعات متنوعة أبرزها العقارات ورأس المال الاستثماري والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا والتقنيات المالية والبلوك تشين، بالإضافة إلى التشييد والبناء والبنية التحتية والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والتعدين والمعادن، حيث يتصدر قطاع العقارات المجالات التي يمثلها المشاركون في المؤتمر من الشركات العائلية.

تحفيز النمو المستقبلي

قال يحيى سعيد لوتاه، رئيس المؤتمر وعضو اللجنة الاستشارية للشركات العائلية التابعة لمركز دبي للشركات العائلية: «تعد الشركات العائلية الدعامة الأساسية للعديد من اقتصادات العالم اليوم، ومن ضمنها دولة الإمارات. وبينما يشهد العالم العديد من المنعطفات على صعيد السياسات النقدية والتضخم والنمو الاقتصادي، تعمل الشركات العائلية على تعديل خططها وأصولها الاستراتيجية لمواكبة المتغيرات المتسارعة».

وأضاف لوتاه: «مع تغير ديناميكيات السوق، ستتغير حتماً متطلبات وتحديات الشركات العائلية؛ ويتمثل دورنا في مركز دبي للشركات العائلية بتحفيز النمو المستقبلي للشركات العائلية بما يضمن استمراريتها وتنافسيتها وقدرتها على تحقيق النجاح الاقتصادي. ولا شك أن التعاون مع مجموعة كامبدن ويلث واستضافة فعاليات متميزة كهذه يوفر للشركات العائلية منصة مثالية للتعلم والنمو والازدهار».

موضوعات

يتناول المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار «نموذج المكتب العائلي: ابتكار خطة نمو للأجيال المستقبلية»، باقة من الموضوعات المتعلقة بالإرث العائلي، وخطط تعاقب الإدارة، واستراتيجيات الاستثمار والآفاق المستقبلية بما في ذلك قضايا الحوكمة والمخاطر الجيوسياسية وإدارة المحافظ الاستثمارية. ويشهد المنتدى مشاركة فعالة وواسعة للشركات العائلية في دبي والمنطقة، في حين سيشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة نقاشية خلال فعاليات المؤتمر.

تعد مجموعة «كامبدن ويلث» شبكة خاصة يتم الانتساب إليها بدعوات حصرية، وتعمل منذ عام 1987 على توفير المعارف والمعلومات لمجتمع من أغنى العائلات والشركات العائلية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية. استضافت «فعاليات كامبدن» طوال 30 عاماً منتديات خاصة لعدد من أبرز العائلات والشركات العائلية، وتغطي موضوعات المكاتب العائلية، وإدارة الثروة، والاستثمار، وقضايا الشركات العائلية.