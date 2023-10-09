شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تبعات الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، الاثنين، إذ أدت الاشتباكات الدائرة في الشرق الأوسط إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب، كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة خلال الجلسة، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.

وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحماس التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط، وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط.

وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2 في المئة مع ارتفاع أسعار النفط ثلاثة في المئة لتسجل أكثر من 85 دولاراً للبرميل، مما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مثل شركة ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية بين 4.7 و7.2 في المئة على خلفية احتمالات باستمرار الصراع العسكري لفترة طويلة.

وهبطت أسهم شركات الطيران، بما في ذلك آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإير فرانس كيه.إل.إم ولوفتهانزا، بما بين 2.7 و4.8 في المئة بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.

(رويترز)