شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم» تفتتح أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن افتتاح أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، حاصل على اعتماد معهد صناعة السيارات، وذلك في منشأة التعلم والتطوير التابعة للمجموعة في دبي. ويأتي هذا الافتتاح تأكيداً على التزام الشركة بخطتها الرامية لبناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات.

ويشكّل افتتاح المركز الجديد إنجازاً محورياً يضمن توفير الخبرات اللازمة للتعامل مع السيارات الكهربائية في المنطقة، إضافة إلى إرساء معايير غير مسبوقة لقطاع السيارات من خلال تقديم خدمات ودعم عالي الجودة للمركبات الهجينة والكهربائية، وتعزيز ثقة الزبائن في التحول إلى اعتماد حلول النقل الكهربائية.

ويمثل مركز الفطيم لتدريب فنيي السيارات الكهربائية استثماراً بقيمة ملايين الدراهم، حيث تم تطوير برنامجه التدريبي بالشراكة مع معهد صناعة السيارات البريطاني، الذي يعتبر الهيئة العالمية المسؤولة عن منح شهادات التأهيل المهنية في التعامل مع السيارات الكهربائية، ومع شركة لوكاس نول الفرنسية المتخصصة في تقديم حلول التعلم والتدريب المتطورة. ويحصل فنيو السيارات الكهربائية في المركز على تدريب شامل من قبل مدربين معتمدين من معهد صناعة السيارات، بما يغطي كل جوانب صيانة السيارات الكهربائية بدءاً من تقنيات نقل الحركة الكهربائية ووصولاً إلى أنظمة إدارة البطاريات والتشخيص القائم على البرمجيات.

دعم مستقبل النقل

وقال أنطوان بارتس، نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: «يسرنا افتتاح المركز التدريبي استكمالاً لطموحات المجموعة بتوفير خدمات شاملة على امتداد سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية. كما يؤكد هذا الاستثمار الكبير التزامنا بتعزيز المنظومة المستدامة التي تدعم مستقبل النقل في الإمارات، حيث يمنح هذا التدريب المتطور الفنيين لدينا جميع المهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق السيارات، مع مساعدتهم على اتباع إجراءات السلامة بفعاليةٍ أكبر».

ويحوي مركز التدريب مختبراً متطوراً يضم أحدث تجهيزات المحاكاة المتقدمة، بالإضافة إلى سيارة كهربائية مفككة تعرض المكونات المختلفة للأنظمة الكهربائية ذات الجهد العالي، ما يسهم في تزويد السوق بالقوى العاملة الخبيرة ونشر المعرفة التقنية وتعزيز آفاق التعاون على مستوى القطاع، سعياً لبناء منظومة نقل كهربائي مستدامة ومتطورة.

وتهدف مجموعة الفطيم للسيارات من خلال برنامجها الشامل للتعلم والتدريب، إلى تمكين جميع فنييها من الحصول على شهادات معتمدة من معهد صناعة السيارات، لتضمن بذلك تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وفق أعلى معايير الجودة والتميّز، الأمر الذي يمنح الزبائن الثقة والطمأنينة وراحة البال تجاه سياراتهم الكهربائية.