شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كابيتال» تستحوذ على «هيلث إنفورميشن منجمنت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «جلف كابيتال»، أن شركة «إكلات للحلول الصحية»، وهي إحدى شركاتها التابعة، استحوذت بالكامل على قسم «إدارة المعلومات الصحية» من شركة «إكسايت هيلث بارتنرز» لتعزيز أعمال منصتها في مجال إدارة دورة الإيرادات في القطاع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو الاستحواذ الثالث لمنصة إدارة دورة الإيرادات التي تملكها «جلف كابيتال» في الولايات المتحدة، بعد استحواذها على «إكلات هيلث سوليوشنز» و«هانساي سوليوشنز»، والخامس على مستوى العالم.

ثاني عملية استحواذ

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «هذه هي ثاني عملية استحواذ تجريها "جلف كابيتال" في هذين الأسبوعين بعد استحواذ شركة الملكية الفكرية «سي دبليو بي»، على شركة «هان آند هان» في إفريقيا.

تجسد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية هذه التزام «جلف كابيتال» ببناء شركات عالمية رائدة في مجالها عبر قطاعات نركز عليها في استثماراتنا، حيث نقوم بتنمية تلك الشركات من خلال مزيج بين نموها الداخلي والاستحواذات الاستراتيجية».