شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 500 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 19394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 23179 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 8124 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3594 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5351 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 5135 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بنك التعمير والإسكان، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 89 ألف سهم، مليون سهم، 190 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 500 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 180.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1.18 مليون سهم، 290 ألف سهم، 8.7 مليون سهم، 121.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أيه كابيتال القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 8.3 مليون سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 22.1 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة طاقة عربية، انتهاء الشركة من إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تعمل في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني برأس مال 20 مليون جنيه، بنسبة مساهمة 49% بالشراكة مع شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.

في سياق منفصل قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة في حدود 23 مليون سهم بسعر السوق المفتوح من 9 أكتوبر إلى 8 نوفمبر لعام 2023.