شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2225 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 30 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2225 جنيها بمستهل تعاملات الأسبوع على خلفية ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1850 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2543 جنيها.

عيار 21 يسجل 2225 جنيها.

عيار 18 يسجل 1907 جنيهات.

الجنيه الذهب 17800 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بشكل كبير مع عودة دور الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الحالي بين حركة حماس وإسرائيل، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1851 دولار للأونصة حيث ارتفع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 1855 دولار للأونصة، يأتي هذا في أعقاب أسبوعين من الهبوط في أسعار الذهب وتسجيله أدنى مستوى منذ 7 أشهر.

فور افتتاح تداولات جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع تزايد الإقبال على شراء الذهب بشكل كبير وسط تصاعد الأحداث العنيفة بين حركة حماس من الجانب الفلسطيني وإسرائيل، الأمر الذي نتج عنه سقوط وفيات بالمئات من كلا الطرفين.

استعاد الذهب دوره كملاذ آمن في الأسواق المالية اليوم مع تزايد الاقبال للتحوط من تداعيات هذه الاعتداءات بين الطرفين، وما يمكن أن يسفر عنه من مواجهات سياسية وأمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب اليوم ليتبع ارتفاع آخر يوم الجمعة الماضية التي شهدت ارتفاع الذهب بنسبة 0.6% على الرغم من بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع كبير في اعداد الوظائف الجديدة في شهر سبتمبر، بينما استقرت معدلات البطالة ومعدل الأجور دون تغيير.

ومن جهة أخرى ارتفع الدولار الأمريكي اليوم أيضاً بسبب كونه ملاذ آمن في الأسواق، ليسجل ارتفاع بنسبة 0.3% وذلك بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

أما عن عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عام عند المستوى 4.8% وهو الأمر الذي يحد من فرص الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب، بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد للمستثمرين مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.