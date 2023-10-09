شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الدولي الأكبر في العالم خلال أكتوبر بـ 4.9 مليون مقعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

احتفظ مطار دبي الدولي، بمركزه الأول في العالم، كأكبر مطار دولي من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك وفقاً لتقرير «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران.

وأشارت البيانات الشهرية إلى أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 4.9 مليون مقعد خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنمو 4.5% مقارنة مع 4.7 مليون مقعد مجدول في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضافت أن مطار «لندن هيثرو»، جاء في المركز الثاني، بنحو 4.1 مليون مقعد، لكنه أقل بنسبة 19% من إجمالي عدد المقاعد في مطار دبي الدولي الذي يحتل المركز الأول.

وأوضحت أن مطار أمستردام جاء في المركز الثالث بنحو 3.48 مليون مقعد مجدول، ثم في المركز الرابع، جاء مطار «باريس» بـ3.3 مليون مقعد مجدول.

وأشارت المؤسسة إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه كثاني أكبر مطار في العالم من حيث إجمالي السعة المقعدية المحلية والدولية معاً، بعد مطار أتلاتنا الأمريكي، وبفارق أقل من 500 ألف مقعد، بعد أن سجل المطار الأمريكي نحو 5.36 مليون مقعد، ثم مطار طوكيو في المركز الثالث بنحو 4.59 مليون مقعد.