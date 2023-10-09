شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للاستثمار الإسلامي» تتخارج من مدارس «أميتي» بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطط لتخارج بقيمة 250 مليون دولار

دبي: ”الخليج 365”

أنجزت مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII) صفقة بيع لمجمع مدارس «أميتي» «Amity School» في دبي مقابل مبلغ يقارب 50 مليون دولار، وهذه العملية تمثل البيع الأحدث في سلسلة من عمليات التخارج التي ترمي إلى تعزيز قيمتها المستمرة لمساهميها الدوليين.

وتعد «الخليج للاستثمار الإسلامي»، شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقرها الإمارات وتمتلك أصولًا خاضعة للإدارة بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، وأدارت «Amity School» لمدة ست سنوات وحقق هذا التخارج الأخير عائداً على الاستثمار بنسبة 66%.

ويأتي هذا التخارج الأخير في أعقاب بيع مجمع المكاتب القائم في مجمع سيلتك سبرينغز للأعمال بالقرب من نيوبورت، جنوبي ويلز (المملكة المتحدة) في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي توزيعات المستثمرين الخاص بشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII) إلى أكثر من 600 مليون دولار. مع التخطيط لعملية تخارج أخرى تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.

أقصى عوائد

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII): «هذا البيع الأخير يثبت تركيز شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على تحقيق أقصى عوائد لمساهميها من خلال عمليات الاستحواذ والتخارج المدروسة. يمتلك فريقنا خبرة واسعة في تحديد وكشف القيمة الكامنة في الشركات والعقارات، ويتميز بقدرته على إدارة الأصول وإعادة موضعتها لتحقيق إمكاناتها بالكامل».

من جهته، أضاف بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII)، بقوله: «إن هذا الخروج يؤكد قدرة الشركة على إدارة الأصول وفقًا لخطة الأعمال، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعقارات. لقد كان استثماراً رائعاً لمستثمرينا، مما عزز موقعنا في مجال الاستثمار البديل».