شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تفتتح أحدث متاجرها في دبي مول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتحت مجموعة اللولو أحدث متاجرها في دبي مول، في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز وجودها وعملياتها في الأسواق المحلية وخلق قيمة مضافة لعلامتها التجارية.

وافتتح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، متجر اللولو هايبرماركت الجديد، الذي تبلغ مساحته 72 ألف قدم مربعة بحضور جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

وبهذا الافتتاح يصل إجمالي عدد متاجر اللولو 24 متجراً في إمارة دبي، ويركز المتجر الجديد بشكل أساسي على البيع بالتجزئة لمنتجات البقالة والأغذية الطازجة والفواكه والخضراوات والمخبوزات والصحة والجمال والقرطاسية والأدوات المنزلية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والزهور وغيرها.

وفي المقام الأول يستهدف الهايبرماركت الجديد، الذي يعد جزءاً من المبادرات المستمرة لتنويع قطاع التجزئة في دبي مول زعبيل، الوصول إلى عدد السكان الكبير من متعددي الجنسيات الذين يقيمون ويزورون دبي مول ومناطق وسط المدينة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام خلال حفل الافتتاح، قال يوسف علي موسليام: «نحن سعداء للغاية ومتحمسون للتعاون مع إعمار لافتتاح أحدث هايبرماركت لنا في دبي مول، وهو أكبر وأرقى وجهة للتسوق والترفية في العالم ويستقبل أكثر من 100 مليون زائر كل عام من جميع أنحاء العالم».

وأضاف:«وباعتبارنا أحد متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة، فإننا نسعى باستمرار إلى الابتكار وتقديم تجربة تسوق عالمية لعدد كبير من السكان متعددي الجنسيات المقيمين والزائرين لمدينة دبي».

وتابع يوسف علي: «نشكر القيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم على دعمها المستمر، ونشكر مجموعة إعمار على هذه الفرصة، ونتطلع إلى العمل معاً من أجل شراكة تعود بالنفع على الطرفين في المستقبل».

وتركز مجموعة اللولو، التي وسعت مؤخراً من عمليات التوريد العالمية لديها من خلال تدشين مراكز جديدة في إيطاليا وبولندا، على إضافة العديد من المنتجات الحصرية مثل منتجات الصحة والحمية الغذائية، والمنتجات العضوية، والمنتجات المستدامة والحمية النباتية وغيرها الكثير. كما يحتوي الهايبرماركت الجديد في دبي مول على قسم ضخم «للمأكولات العالمية» يضم منتجات شعبية «خاصة بكل بلد» من جميع أنحاء العالم لتلبية الأذواق المتنوعة لعدد كبير من السياح في دبي.