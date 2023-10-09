شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يطلق منصة رقمية لتداول الأسهم المحلية والعالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، منصة ثروة رقمية تسمح للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في كل من البورصات العالمية (مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن) والأسواق المالية المحلية (مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي). وتوفر المنصة إجمالاً أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

تم تضمين المنصة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X الذي أطلقه البنك حديثاً، مما يسمح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة من خلال نفس التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية.

وبالتزامن مع احتفالات البنك المستمرة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيسه، أطلق حملة حصرية لثلاثة أشهر للعملاء من مستخدمي ENBD X الراغبين بالاستفادة من المنتجات الرقمية لإدارة الثروات. ويمكن للعملاء الاستثمار والشراء و/أو البيع على تطبيق ENBD X دون عمولات خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 (مع استرداد جميع الرسوم المطبقة في غضون سبعة أيام عمل بعد نهاية كل شهر وإعفاء رسوم الحفظ خلال فترة العرض).

ويعتبر استخدام منصة الثروة الرقمية الجديدة سهلاً للغاية بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية الحاليين وللمستثمرين الجدد على حدٍ سواء، وتتم في ثلاث خطوات بسيطة. ويتم إرسال تفاصيل الحسابات للمستثمرين الجدد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني على الفور، ويمكنهم البدء في تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة بعد إضافة الأموال إلى حساباتهم من خلال ميزة «Express Top-Up» الخاصة بالمنصة.

وثائق الاستثمار

وتوفر المنصة أيضاً ميزة «Secure Sign» الفريدة من نوعها، حيث يمكن للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها، والتواصل رقمياً مع مدير العلاقات الخاص بهم دون الحاجة لزيارة الفرع.

كما يمكن للعملاء استخدام المنصة لمراجعة تحديثات السوق المتعلقة بمحافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الاطّلاع على المستجدات اليومية لحركة السوق المالية. وتوفر المنصة أيضاً أدوات استثمارية مع رسوم بيانية تاريخية وآنيّة وتحليلات فنية، إلى جانب الوصول إلى تقييمات المحللين المستقلين والبيانات المهمة حول إجماع السوق.

وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أداة لفحص الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار بناءً على البلد، والقطاعات، وإجماع المحللين، وعائد الأرباح، وغيرها من المؤشرات الأخرى. ويمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة متعددة لمتابعة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وتتبع الأوراق المالية المفضلة لديهم.

منصة شاملة

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس إطلاق المنتجات الرقمية الجديدة لإدارة الثروات استراتيجية البنك التي تركز على الهاتف المحمول أولاً، حيث يستفيد نحو 95% من عملاء الخدمات المصرفية الرقمية للبنك من الخدمات عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول. ويعزز هذا الإطلاق مزايا تطبيق ENBD X ليغدو منصة شاملة لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية وإدارة الثروات».

ومن جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «نهدف دوماً إلى تزويد العملاء بتجربة متميزة مع أكبر مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية أثناء التنقل، مما يجعل تجربتهم المصرفية اليومية سلسة ومريحة قدر الإمكان. والآن، شرعنا بالانتقال إلى مستوى جديد من خلال تمكين عملاء البنك من إدارة ثرواتهم والاستثمار مباشرة وبأمان عبر تطبيق ENBD X، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على أموالهم وثرواتهم ضمن منصة واحدة متكاملة».