شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق آلية لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، الاثنين، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، المقام حالياً في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، تطبيقاً لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي.

تطوير أنشطة خفض الانبعاثات

وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزاً لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها، لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.

وقال الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: «نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، ما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات».

ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملاً ومتكاملاً، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.

وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنياً، وتوفر فرصاً مالية عدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.