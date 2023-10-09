شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشتركة بين الإمارات وفيتنام تعقد دورتها الخامسة في هانوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية اللجنة المشتركة الخامسة بين الإمارات وفيتنام في هانوي وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بينما ترأس الاجتماع من جانب فيتنام نغوين هونغ دين، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وشارك عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من الجانبين في الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، حيث شملت المحادثات الثنائية مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، أهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الرقمية والزراعة والطاقة والنقل والتعليم العالي والثقافة والسياحة والعمل.

وشهدت اجتماعات اللجنة التي عقدت حضور بدر عبدالله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأشاد الدكتور ثاني الزيودي بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الخامسة تأتي استكمالاً للجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة، بهدف تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين، في العديد من القطاعات الحيوية.

من جانبه، سلط معالي الدكتور نغوين هونغ دين الضوء على اهتمام فيتنام بدفع مستوى العلاقات الثنائية الإماراتية الفيتنامية إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وفي ختام الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، تم التوقيع على محضر الاجتماع وعدد من الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين الإماراتي والفيتنامي.

وخلال الزيارة إلى فيتنام التقى الدكتور ثاني الزيودي تران لو كوانغ نائب رئيس وزراء فيتنام وعدد من شركات القطاع الخاص حيث ناقشا تعزيز العلاقات التجارية وبحثا القطاعات الواعدة لتحقيق مزيد من النمو، خاصةً وأن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام بتجارة بينية غير نفطية بلغت 8 مليارات دولار في 2022. (وام)