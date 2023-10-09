شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 84 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ16 لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، بعد توريد الكميات المخصصة لهما لهذا الموسم 1444 / 1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن صافي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 84,861,031 ريالًا، وذلك لكمية 45,602 طنًا، لعدد 106 مزارعين، تضمنت 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما صرف للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,670,443,751 ريالًا، وذلك لكمية 938,094 طنًا، لعدد 2702 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1,182,485 طنًا، لعدد 3204 مزارعين.