شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضرر الاقتصاد «الإسرائيلي» من "طوفان الأقصى"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي في الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار في محاولة لدعم أسواقه في أعقاب التوغل الكبير وهجوم طوفان الأقصى الذي قام به عددٍ من الفصائل الفلسطينية يوم السبت الماضي السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وانخفض الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار ليسجل أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، ما دفع بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، إلى دعم العملة بشكل غير مسبوق قائلا أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية، وذلك في محاولة منه لدعم عملته المحلية التي انخفضت بشكل حاد في أعقاب التوغل والهجوم المفاجئ.

ذكر البنك المركزي في بيان صدر يوم الاثنين :"سيتدخل البنك المركزي في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق".

تراجع كبير في الشيكل الإسرائيلي

تراجع الشيكل بنسبة 1.63% ليتداول عند 3.90 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات. وبالإضافة إلى البرنامج الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، أضاف البنك أنه سيوفر سيولة للسوق من خلال آليات المبادلة السوقية بما يصل إلى 15 مليار دولار. واستطرد: "سيواصل البنك مراقبة التطورات ومتابعة جميع الأسواق والعمل بالأدوات المتاحة له والتدخل حسب الضرورة". كما أغلق المؤشر القياسي لإسرائيل TA-35 يوم الأحد منخفضا بنسبة 6.47% مسجلا أكبر خسارة له منذ أكثر من ثلاث سنوات منذ مارس 2020.

انسحاب المستثمرين

حول ذلك قال زفي إيكشتاين نائب محافظ بنك الإحتلال السابق، لشبكة سي إن بي سي الأمريكية عبر الهاتف:"إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي. ما لم يكن هناك هجوم إيراني فمن المحتمل جدًا أن تعود إسرائيل إلى العمل الاقتصادي الكامل في غضون أسبوع أو أسبوعين". وأضاف إيكشتاين :"ستنخفض قيمة العملة الإسرائيلية قليلا لأن الإسرائيليين والأجانب (المستثمرين)على حد سواء سيقللون من تعاملهم وحجم تداوله مع إسرائيل مع ارتفاع مخاطر بها وتأثيرها الحالي على الاقتصاد".

وخلال فجر يوم السبت الماضي، شنت عددٍ من الفصائل الفلسطينية عملية تسلل متعددة الجوانب إلى الأراضي المحتلة عن طريق البر والبحر والجو باستخدام الطائرات الشراعية وجاء الهجوم بعد ساعات من إطلاق آلاف الصواريخ من غزة عليها.

وتسبب الهجوم الفلسطيني الكبير في حالة من الاضطراب بالحركة الجوية في الأراضي المحتلة وتواجه المطارات ضغوطا تشغيلية بسبب تجنيد طيارين في الاحتياط ورغبة طواقم أجنبية بالمغادرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن إرسال طائرات إلى إسرائيل لإجلاء رعاياها في ضوء المعارك الجارية في الأراضي المحتلة.

إلغاء الرحلات إلى إسرائيل

وألغت شركات الطيران الإسرائيلية أكثر من 80 رحلة جوية من وإلى تل أبيب مساء السبت بما يقرب من 14٪ من جميع الرحلات المجدولة. وألغت شركتا "دلتا إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" رحلاتهما ليل السبت وليلة الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب.