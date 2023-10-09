“الأمن الغذائي”: صرف 84 مليون ريالٍ مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، اللذين قاما بتوريد الكميات المخصصة لهما لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة، أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84,861,031) ريالًا، وذلك لكمية (45,602) طنًا، لعدد (106) مزارعين، تضمنت (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,670,443,751) ريالًا، وذلك لكمية (938,094) طنًا، لعدد (2702) مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1,182,485) طنًا، لعدد (3204) مزارعين.