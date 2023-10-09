‏‎وزير النقل والخدمات اللوجستية يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

‏‎بدأ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا، حيث يلتقي خلالها عددًا من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الشركات.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتنمية الروابط الاقتصادية وتشجيع شركات النقل الجوي والتوسّع في الربط الملاحي عبر زيادة الخطوط الملاحية، وتنمية الشراكة بين الجانبين لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة اللوجستية، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري، وبحث سبل التعاون المشترك الأخرى وفق المستهدفات الطموحة والمشاريع الكبرى للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030.