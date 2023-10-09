شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رسمياً افتتاح وجهة البحر الأحمر والبدء باستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عن افتتاح وجهة البحر الأحمر وبدء استقبال الزوار من كل أنحاء العالم.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن تحقيق هذا الإنجاز العظيم سيساهم في تعزيز قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في تغريدة: “لحظة استثنائية نعيشها اليوم بافتتاح وجهة البحر الأحمر والبدء باستقبال زوارها من كل أنحاء العالم.. نفخر في البحر الأحمر الدولية بتحقيق هذا الإنجاز الذي يساهم في تعزيز قطاع السياحة في السعودية”.

و تعد البحر الأحمر وجهةً رائدةً في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، وتعتبر إحدى آخر كنوز العالم المخفية التي تم اكتشافها مؤخراً، حيث تضم رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم.

و تمتد الوجهة على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتضم أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وكثباناً رملية صحراوية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية المهمة. كما تزخر الوجهة بالعديد من المناظر الطبيعية المتنوعة والتجارب المذهلة.

وبحلول عام 2030 ستضم الوجهة 50 فندقاً تحتوي على 8 آلاف وحدة فندقية، وما يصل إلى ألف عقار سكني، فضلاً عن مطار دولي خاص بالوجهة.

مشاريع وجهة البحر الأحمر

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية، في وقت سابق، قد كشفت عن اقترابها من افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري واستقبال الزوار من مختلف دول العالم، لمعايشة معايير جديدة للسياحة الفاخرة.

وقد أصبحت العديد من المشروعات في الوجهة، واقعاً ملموساَ، حيث شهد شهر يوليو الماضي تحقيق خطوات مهمة من أجل إنهاء الأعمال وفق ما تم التخطيط لها، ومن هذه المشروعات:

– منتجع ديزرت روك: حققت البحر الأحمر الدولية تقدماً مٌذهلاً في أعمال بناء منتجع (ديزرت روك) والذي سيستقبل الزوار بنهاية العام الجاري، حيث اكتملت العديد من أعمال البنية التحتية الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها الانتهاء من أعمال حفر الأنفاق وتجاويف الوحدات السكنية الفاخرة في الجبال، إذ تم إنجاز هذه الأعمال في 12 شهراً فقط من بدء العمل فيها.

وصمم المنتجع الواقع في أحد الأودية ضمن منطقة المشروع، بطريقة تحافظ على البيئة، تتناغم مع طبيعة المنطقة، مما يتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، والحصول على رفاهية فائقة وتجربة سياحية غير مسبوقة، خاصة وأن الدخول للمنتجع سيكون عبر ممر من خلال وادي طبيعي مخفي بين الجبال.

وسيضم المنتجع الفريد من نوعه مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة والتي تضم غرفاً أرضية فاخرة، وأجنحة فندقية مبنية في منتصف الجبل، إلى جانب غرف فندقية محفورة في الصخر الجبلي، حيث تتميز تصاميمها بأنها مدمجة بالكامل مع الصخر الجبلي للمحافظة على منظره الجمالي، كما يمكن للزوار الاستمتاع بنزهات طويلة مشياً على الأقدام، والقيام برحلات سياحية على متن العربات المخصصة للكثبان الرملية.

– الفلل العائمة: اشتملت مراحل الإنجاز في الفلل العائمة بالانتهاء من تركيب 26 فيلا في جزيرة شيبارة، على أن يتم الفراغ من تركيب 12 أخرى خلال الأسبوع الجاري، حيث أسفرت وتيرة العمل المتسارعة بتركيب الفلل بعد 7 أشهر فقط من بدء العمل فيها.

وتتميز هذه الفلل بتصميمها المستوحى من البيئة الطبيعية، مع مراعاتها طبيعة المكان ورفاهية الإنسان، كما يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها، بفضل شكلها الحلزوني الذي يوفر إطلالات ذات 360 درجة على البحر المحيط بها.

– مطار البحر الأحمر: تم الانتهاء من إبرام عقود التشغيل الجوي خلال الأشهر الماضية، فيما يجري العمل حالياً لبناء صالة المسافرين الرئيسية.

وكانت الشركة فرغت سابقاً من عملية تركيب كابلات إضاءة في مدرج المطار الرئيسي بطول يصل نحو 400 متر، فيما تتواصل الأعمال في المرافق على مدار الساعة.

وسوف يضم المطار منطقة انتظار للطائرات، تشمل 12 منصة طائرات مائية، و12 أخرى لطائرات رجال الأعمال، و3 مهابط للطائرات المروحية مكتملة، إضافة موقف سيارات معزولاً مخصصاً لسيارات الطوارئ.

– محطات الطاقة الشمسية: تمكنت شركة البحر الأحمر الدولية من اكتمال تركيب 750 ألف لوح شمسي في 5 محطات للطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل المرحلة الأولى، في سابقة فريدة من نوعها، حيث لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم.

وبدأت الشركة تشغيل مرافق منتجع “سيكس سينسيز” والذي سيكون أول الفنادق التي يتم افتتاحها في الوجهة بالطاقة الشمسية، كما توجد محطتان بالقرب من منتجع “زرت روك الجبلي”، و”فندق جزيرة شيبارة”، وسيتم تشغيلهما بالطاقة الشمسية أيضاً بعد اكتمال مراحل العمل.

وستعمل محطتان أخريان ذات حجم أكبر على توفير الطاقة الكافية لبقية المنتجعات و15 فيلا شاطئية في قرية ترتل باي (مدينة الموظفين).

المرحلة الأولى من المشروع

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع افتتاح 16 فندقاً، بالإضافة إلى منتجعين في الخليج 365 الجبلية والصحراوية، ومناطق ترفيهية ومتاجر تجزئة، ومطار البحر الأحمر الدولي، وجميع مرافق البنية التحتية الداعمة.