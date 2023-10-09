شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 % اليوم الإثنين، إذ أثارت الاشتباكات في فلسطين المحتلة مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 1143 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 2.70 دولار أو 2.2 % إلى 87.28 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.57 دولار للبرميل مرتفعا 2.78 دولار أو 3.4 %.

أخبار متعلقة أرامكو: طرق مبتكرة لتطوير حلول خفض الانبعاثات السعودية تطلق آلية لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس حيث تراجع برنت 11 % وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 % وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

وقال محللون: "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط... ويمكن توقع المزيد من التقلبات".

