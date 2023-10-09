شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 0.2% اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» خسائره، وأغلق على انخفاض بنسبة 0.2% اليوم الإثنين، عند 10575 نقطة، وبتداولات بلغت 4.988 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 193.328 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.942 تريليون ريال.

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ارتفاع أسهم 129 شركة

ارتفعت أسهم 129 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت أسهم 90، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، فيبكو، وثمار، والباحة، والأصيل، والراجحي ريت، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، والأول، والمراعي، والإنماء طوكيو، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو»، على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 22423 نقطة، وبتداولات بلغت 24.174 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.487 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.942 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 22، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.