شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. «الكابلات السعودية» تناقش مستجدات إجراء إعادة التنظيم المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الكابلات السعودية عن تنظيم لقاء عبر وسائل التقنية الحديثة مع مساهميها، لمناقشة الوضع الحالي للشركة ومستجدات إجراء إعادة التنظيم المالي والإجابة على استفسارات المساهمين من قبل الرئيس التنفيذي نائل فايز.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن اللقاء سيكون يوم الخميس المقبل، من الساعة (05:00) مساءً وحتى الساعة (06:30) مساءً.

وأضافت أنه يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اللقاء. على رابط حضور الاجتماع، من هنا.

وأوضحت أن اللقاء يأتي حرصا على مبدأ الشفافية للشركة وتأكيدا على حرص الشركة بتبني التفاعل الإيجابي مع المساهمين واطلاعهم على مستجدات الشركة.