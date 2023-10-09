شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة بيان الربع الثالث لصندوق «الواحة ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) البيان ربع السنوي لصندوق الواحة ريت للفترة المنتهية في 2023/09/30 م.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، فإنه يمكن الحصول على نسخة من البيان ربع سنوي من خلال الرابط من هنا.

وكانت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) قد كشفت عن تحديث شروط وأحكام صندوق الواحة ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م،

وقالت الشركة: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1445-03-23 الموافق 2023-10-08.

وأضافت أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طبقت قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (29791 ) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444هـ، واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ وتماشيا مع ما تضمنته القواعد تم تسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

