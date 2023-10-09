شكرا لقرائتكم خبر عن 721 ألف ريال.. أرباح «البخور الذكي» في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة البخور الذكي للتجارة، صافي ربح في النصف الأول من 2023، يقدر بنحو 720.9 ألف ريال، مرتفعا بنسبة 128.6%، مقارنة بـ 315.3 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة يعود إلى زيادة المبيعات وخفض المصروفات.

وبدأ اكتتاب أسهم شركة البخور الذكي للتجارة في السوق الموازية «نمو» يوم الأحد 10 سبتمبر 2023م فيما انتهى يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023م.

وقالت الشركة: إن حجم الطرح سيكون 325 ألف سهم، تمثل 20 % من رأس مال الشركة، فيما سيكون النطاق السعري ما بين 46 - 49 ريالا.

وأضافت الشركة إنها عينت شركة دراية المالية كمدير للاكتتاب.

وتأسست شركة البخور الذكي في البداية كمؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي للتجارة، برأس مال قدره 25 ألف ريال في عام 2010، فيما تحولت في عام 2015 إلى شركة البخور الذكي للتجارة بعد اتفاق الشركاء -بعد دخول شركاء جدد- على زيادة رأس المال إلى 1.5 مليون ريال.