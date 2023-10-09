شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين و«G20» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرأس وزير المالية محمد الجدعان وفد السعودية المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة 9 - 15 أكتوبر 2023م.

ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية د. رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر الجارد.

كما يضم الوفد عددا من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتناقش الاجتماعات القضايا العالمية المشتركة ومنها: التنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وتوقعات الاقتصاد العالمي؛ وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمراجعة حوكمة الصندوق والبنك.

يذكر أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والرؤساء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين؛ لمناقشة أبرز التطورات بالشأن المالي العالمي.