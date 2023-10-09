شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.27% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 19409 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 23178 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8124 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3611 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة.