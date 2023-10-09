الاقتصاد

الأسهم الخليجية تواصل خسائرها لليوم الثاني.. والمؤشر المصري يتعافى

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية تواصل خسائرها لليوم الثاني.. والمؤشر المصري يتعافى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم في دول ، تراجعها لليوم الثاني على التوالي؛ حيث تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» 0.20% إلى 10,575.34 نقطة، من خلال تداول 193.328 مليون سهم بقيمة 4.98 مليار ريال.
وارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.41% إلى 22,423.39 نقطة، من خلال تداول 1.48 مليون سهم، بقيمة 24.17 مليون ريال.
  • الكويت
وفي الكويت، انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 1.5% إلى 6629.43 نقطة، من خلال تداول 195.4 مليون سهم نفذت عبر 14850 صفقة نقدية بقيمة 48.8 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.2% إلى 5513.67 نقطة، من جرّاء تداول 88.3 مليون سهم عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 9.7 مليون دينار.
كما تراجع مؤشر السوق الأول 1.5% إلى 7736.27 نقطة، من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 39 مليون دينار.
  • البحرين وقطر
وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.39% إلى 1,941.44 نقطة، من خلال تداول 918,636 سهم، بقيمة 170,167.05 نقطة. كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.83% إلى 729.53 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.65% إلى 9,836 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 462 مليون ريال.
إلى ذلك، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.21% إلى 4751.51 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.27% إلى 19409.78 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.79% إلى 3611.52 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» 0.55% إلى 5369.86 نقطة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا