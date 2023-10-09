شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية تواصل خسائرها لليوم الثاني.. والمؤشر المصري يتعافى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعها لليوم الثاني على التوالي؛ حيث تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» 0.20% إلى 10,575.34 نقطة، من خلال تداول 193.328 مليون سهم بقيمة 4.98 مليار ريال.
وارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.41% إلى 22,423.39 نقطة، من خلال تداول 1.48 مليون سهم، بقيمة 24.17 مليون ريال.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.2% إلى 5513.67 نقطة، من جرّاء تداول 88.3 مليون سهم عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 9.7 مليون دينار.
كما تراجع مؤشر السوق الأول 1.5% إلى 7736.27 نقطة، من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 39 مليون دينار.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.65% إلى 9,836 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 462 مليون ريال.
إلى ذلك، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.21% إلى 4751.51 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.27% إلى 19409.78 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.79% إلى 3611.52 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» 0.55% إلى 5369.86 نقطة.
وارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.41% إلى 22,423.39 نقطة، من خلال تداول 1.48 مليون سهم، بقيمة 24.17 مليون ريال.
- الكويت
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.2% إلى 5513.67 نقطة، من جرّاء تداول 88.3 مليون سهم عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 9.7 مليون دينار.
كما تراجع مؤشر السوق الأول 1.5% إلى 7736.27 نقطة، من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 39 مليون دينار.
- البحرين وقطر
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.65% إلى 9,836 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 462 مليون ريال.
إلى ذلك، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.21% إلى 4751.51 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.27% إلى 19409.78 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.79% إلى 3611.52 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» 0.55% إلى 5369.86 نقطة.