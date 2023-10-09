شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرات العرب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد المستثمرات العرب، مؤتمراً صحفياً، غدا الثلاثاء عند الساعة السادسة مساءً، وذلك فى أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى والذى يحمل عنوان "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات "، والذى يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشرم الشيخ.

يشارك فى المؤتمر عدداً من الدول العربية والإفريقية والأوروبية لبحث آليات تحقيق شراكات وإقامة مشروعات استثمارية، والتأكيد على أهمية التعاون العربي الإفريقي فى ظل التحديات الراهنة التى يمر بها دول العالم، من أحداث معقدة.

كما يبرز المؤتمر دور اتحاد المستثمرات العرب فى تفعيل التعاون المنشود، والقدرة على التواصل والتعاون.

وتشارك شركة إستادات الوطنية للاستثمار الرياضي في المؤتمر، باعتبارها شريك وراعي للمؤتمر لخبرتها ونجاحاتها الكبيرة في السنوات الأخيرة، لتنظيم المؤتمرات الكبرى، وتنظيم فعاليات رياضية وإدارة أندية لطرح إستراتيجيتها وشرح قصة نجاحها في مجال الاستثمار الرياضي لدعم وإفادة الدول الإفريقية والعربية المشاركة.